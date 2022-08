La conseillère municipale du district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, à Gatineau, Louise Boudrias est décédée.

Elle a rendu l'âme dimanche soir, après un combat agressif contre le cancer.



Sa fille en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux lundi matin.

« Elle aura été pour plusieurs une femme engagée, inspirante et à la defense de sa Ville de Gatineau qu’elle aimait tant, a écrit Caroline Marinier. Ça aurait été son plus beau mandat qu’elle disait. Quelle tristesse elle avait de ne pas être capable de défendre ses citoyens cette année. »

 

Rappelons que la conseillère s'était retirée de la vie publique en janvier dernier après qu'on lui ait diagnostiqué la maladie.

Louise Boudrias en était à son troisième mandat à la table du conseil. Avant de se retirer, elle avait été nommée vice-présidente du comité exécutif et mairesse suppléante.

Nombreuses réactions

Les réactions sont nombreuses suite à l'annonce du décès de la conseillère.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, s'est dite attristée sur Twitter, soulignant au passage le dévouement et la combativité de la conseillère.

« Je suis profondément attristée par le décès de Louise Boudrias, une conseillère municipale dévouée et combattante, a-t-elle écrit. Je dis dire au revoir à cette femme de cœur, de conviction, et surtout à une amie précieuse. Mes pensées, et celles du conseil municipal, accompagnent la famille. »

Je suis profondément attristée par le décès de Louise Boudrias, une conseillère municipale dévouée et combattante. Je dis dire au revoir à cette femme de cœur, de conviction, et surtout à une amie précieuse. Mes pensées, et celles du conseil municipal, accompagnent la famille. — France Bélisle (@BelisleFrance) August 15, 2022

Le député de Papineau et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, lui a également rendu hommage, soulignant la passion de la conseillère.

« J’ai souvent eu l’occasion de travailler avec Louise, comme chef d’antenne de TVA Gatineau-Ottawa, puis en tant que ministre, a-t-il écrit sur Twitter. Une femme passionnée qui n’hésitait pas à mordre pour défendre sa vision du développement de la Ville. Toujours disponible, elle était de toutes les tribunes pour parler au nom des citoyens de Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond. Ils lui ont d’ailleurs bien rendu, en lui faisant confiance pendant près de 10 ans. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches. Elle nous manquera. »

Toujours disponible, elle était de toutes les tribunes pour parler au nom des citoyens de Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond. Ils lui ont d’ailleurs bien rendu, en lui faisant confiance pendant près de 10 ans. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches. Elle nous manquera. — Mathieu Lacombe (@lacombemathieu) August 15, 2022

Le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, a offert ses sympathies à sa famille, remerciant Louise Boudrias pour son engagement envers la communauté.

Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de madame Louise Boudrias. Merci Louise de ton engagement envers notre ville et notre communauté!#Assnat #Chapleau #Gatineau #Outaouais #polqchttps://t.co/zJo9ibYpad — Mathieu Lévesque (@mlevesquecaq) August 15, 2022

Un deuil à vivre en privé

La famille de Louise Boudrias a demandé aux Gatinois de la laisser vivre son deuil en privé.

« Nous savons que notre Loulou était une personnalité publique et nous émettrons un communiqué officiel et répondrons aux questions dans les prochains jours mais entre temps nous demandons à tous de nous laisser vivre notre deuil en famille », a conclu sa fille Caroline Marinier sur Facebook.