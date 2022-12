Le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario recevra du renfort de la Croix-Rouge afin de l'aider à traverser la saison de la grippe.

Une équipe de l'organisme viendra, dès cette semaine, prêter main forte au personnel de l'hôpital, dont l'achalandage ne cesse d'augmenter.



Ça permettra notamment au personnel redéployé dans d'autres départements de reprendre leur travail habituel.

À lire également :

Dans les dernières semaines, l'établissement a dû mettre en place plusieurs mesures exceptionnelles pour faire face à l'achalandage.

«Nous avons redéployé du personnel et étendu les soins dans nos unités de soins chirurgicaux et médicaux, ajouté des lits et du personnel dans nos unités de soins intensifs pédiatriques, notre service d'urgence et nos unités d'hospitalisation, et demandé au personnel non clinique de soutenir les équipes cliniques dans la mesure du possible», a indiqué l'établissement sur Twitter.

1/8 We wanted to share a bit of a snapshot of what’s been happening at #CHEO as we put all hands of deck to tackle the unprecedented volumes of kids and youth needing urgent care this viral season.