La mairesse de Gatineau souhaite rencontrer le ministre provincial responsable des Services sociaux d'ici la fin de la semaine afin de parler d'itinérance.

Le cabinet de France Bélisle a placé une demande en ce sens mardi auprès du bureau du ministre Lionel Carmant.



La mairesse Bélisle a qualifié la situation locale à la fois d'urgente et d'inquiétante.



«On est dans une situation difficile où il y a des gens de notre communauté, qui sont aussi des citoyens de Gatineau, qui vivent dans des conditions difficiles et insalubres qui sont inacceptables. On a la responsabilité d'agir.»

Mme Bélisle compte discuter de financement, de rôles et de responsabilité, ainsi que d'imputabilité.



La pandémie et la présente crise inflationniste ont fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'itinérants sur le territoire gatinois et que les cas sont de plus en plus lourds.