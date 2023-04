Les syndiqués de la MRC des Collines-de-l'Outaouais sont en débrayage.

Mercredi et jeudi, ils utilisent les jours deux et trois de leur banque de dix jours de grève.

À lire également :

Les membres de la CSN disent refuser de perdre des acquis de longue date et veulent le faire comprendre à l'employeur.

Ils accusent la MRC des Collines-de-l'Outaouais de vouloir faire des économies sur leur dos.

Le syndicat, qui regroupe une cinquantaine de salariés, demande l'ajout de journées de négociation.

La direction de la MRC des Collines a fait savoir via son site Web que quelques services sont affectés par la grève de deux jours des syndiqués. On note notamment la fermeture des bureaux administratifs situés à Chelsea.

Les séances de la cour municipale qui ont lieu les 19 et 20 avril à la cour Municipale de Chelsea et de Maniwaki sont maintenues et le traitement des demandes liées aux séances se fera en personne uniquement (et non en ligne).

Les bureaux du Service de la sécurité publique situés à La Pêche demeurent ouverts et pleinement opérationnels.

Le poste de transbordement situé à Val-des-Monts demeure ouvert.