La pointe Nepean, située près du pont Alexandra, sur la rive ontarienne, change d'identité.

On parle maintenant de la pointe Kiweki, un mot qui signifie «retour à la terre natale» en algonquin.



La passerelle qui sera construite et qui reliera la pointe au parc Major sera nommée la passerelle Pidàban, «aube» en algonquin.

La Commission de la capitale nationale (CCN) affirme agir ainsi en guise de reconnaissance.

« Les noms choisis s’inscrivent dans les visées du plan d’interprétation de la pointe Kìwekì et des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, a indiqué la CCN. Ces nouvelles désignations rendent audible la présence algonquine, dans la région, et mettent en valeur la culture et la langue de la Nation algonquine.

Le réaménagement, qui en est en chantier depuis 2019, devrait être complété d'ici l'été prochain.

« À ce jour, la démolition du théâtre de l’Astrolabe est terminée, ainsi que l’enlèvement des monuments et des statues, y compris les œuvres d’art du Musée des beaux-arts du Canada, a fait savoir la CCN. Ces éléments ont été relocalisés ou sont en entreposage et en cours de restauration. Leur réintégration au nouvel aménagement est dans les plans. Même si le secteur en construction est fermé, le public a toujours accès aux œuvres d’art du Musée qui sont situées en dehors du chantier. La CCN et le Musée ont pris les précautions nécessaires pour les protéger. »