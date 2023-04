Un homme et une femme de Brossard sur la Rive-Sud de Montréal font face à la justice pour des crimes en matière de proxénétisme et de traite de personne commis au Québec, en Ontario et d'autres personnes canadiennes.

Kevin Zamor-Louis, 27 ans et Stéphanie Lafrance, 34 ans sont accusés d'avoir amené une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution, avoir fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution et avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels. Ils comparu le 13 avril dernier au Palais de justice de Gatineau.

Les gestes reprochés auraient été commis entre avril et juillet 2022 dans les secteurs de Montréal, Gatineau, Ottawa et ailleurs au Canada.

Zamor-Louis utilisait différents surnoms sur des plateformes d'échange de services sexuels impliquant des mineurs pour approcher ses victimes. Parmi eux on retrouve "James", "Slow", "Michael", "Nike", "Ghost" et "Columbo".



Au moins une adolescente aurait été prise piège, mais elle ne serait pas la seule, selon Marc Tessier de la Sûreté du Québec.«Nous sommes persuadés qu'il y en a d'autres (victime). C'est pourquoi on fait appel au public»



Toute personne ayant de l'information sur Kevin Zamor-Louis et Stéphanie Lafrance ou leurs agissements est invitée à communiquer, en toute confidentialité, avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.



L'enquête dans ce dossier est menée par l'Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme Ouest. Cette Escouade est formée de membres du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, du Service de police de Laval, du Service de police de l'agglomération de Longueuil, du Service de police de la Ville de Gatineau, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec.



Une première vague d'arrestations avait été menée par cette unité le 15 décembre dernier à Gatineau en Outaouais. Elle avait conduit à l'arrestation de Justin Tremblay-Lapointe, 21 ans de Montpellier ainsi que de Pierre-Hugo Donais, 21 ans de Gatineau et de Nicolas Charron-Brisson, 21 ans de Gatineau.

(Photos : Sûreté du Québec/Justin Tremblay Lapointe, Pierre-Hugo Donais ou Nicolas Charron-Brisson, accusés)