Le Service de police d'Ottawa cherche des victimes potentielles d'un harceleur.

James Bowie, 39 ans, d'Ottawa, a été arrêté lundi et accusé de harcèlement, d'extorsion et de profération de menaces de mort ou de lésions corporelles.

À lire également : Témoins recherchés en lien avec une fusillade à Ottawa

Les enquêteurs pensent qu'il pourrait y avoir d'autres victimes et publient la photo de l'accusé. La police croit par ailleurs que Bowie pourrait avoir utilisé des pseudonymes pour approcher ses victimes.

Man charged with harassing a woman, police seeking other victims and releasing his photohttps://t.co/oxEcbCs8hj#Ottnews pic.twitter.com/06BrAkkYZn