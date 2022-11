Les amateurs de ski et de planche à neige de l'Outaouais pourront dévaler leurs premières pentes ce week-end.

Mont Ste-Marie sera la première station de ski de la région à accueillir, dès samedi, les skieurs et planchistes.



La piste Serenade sera ouverte samedi et dimanche entre 9h et 16h et le tarif journaliser sera réduit.



L'enneigement artificiel est aussi en cours au Mont-Cascades, à Camp Fortune et au Mont Edelweiss, où aucune date d'ouverture n'a toutefois été annoncée.