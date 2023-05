La saison des travaux routiers s'annonce bien remplie cet été à Gatineau.

Le boulevard Saint-Joseph (entre la rue Dumas et le boulevard des Allumettières, ainsi qu’entre les boulevards Montclair et Saint-Raymond), la rue Notre-Dame et le boulevard Maloney Est (entre l'avenue du Cheval-Blanc et la Rivière-Blanche) sont parmi les principaux projets de la centaine de chantiers à l'horaire.



Les autres chantiers d’envergure sont :

Rue Georges (entre le chemin de Montréal-Ouest et le 87, rue Georges);

Boulevard Labrosse (entre la rue A.-Gibeault et la rue Davidson);

Boulevard Maloney Est (entre la promenade du Lac-Beauchamp et la rue Dupuis);

Montée Paiement (entre le boulevard Maloney et la rue Davidson);

Collecteur Mondoux (rues Brébeuf, Saint-Jean et Georges-Dor au sud de la rue Magnus Ouest et de la rue François);

Boulevard du Casino (boulevard de la Carrière, y compris la bretelle de l'autoroute 5 et le boulevard Saint-Raymond); et

Rue Vernon (entre le 450 et le 627, rue Vernon).

De plus, la ville procédera à des opérations de rapiéçage, entre autres sur les chemins Vanier et Cook.

Plus de 162 M$ seront investis au total cette année en vue de la réalisation de l'ensemble des travaux sur le territoire gatinois.