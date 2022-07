Le virage électrique de la STO franchira bientôt une nouvelle étape.

Un appel d’offres sera lancé samedi pour la mise en place des premières infrastructures de recharge pour six autobus 100% électriques au Centre d’entretien et d’exploitation.



Cette première phase de l’électrification devrait être complétée d’ici la fin 2023.

Un deuxième appel d’offres sera également lancé prochainement pour permettre au Centre administratif Antoine-Grégoire de recevoir trois premiers autobus électriques.

La STO bonifie et accélère ainsi son projet pilote de virage électrique, qui comptera neuf autobus électriques, plutôt que seulement deux.

«Ce virage électrique est, plus que jamais, essentiel et nécessaire tant pour l’environnement que la qualité du service à la clientèle et le contrôle de nos budgets, a mentionné le président de la STO, Jocelyn Blondin. L’approvisionnement en diesel représente environ huit millions de dollars annuellement au budget de la STO et, avec le prix à la pompe qui demeure élevé, cette dépense opérationnelle pourrait presque doubler pour nous, en 2023. On met donc tous les efforts pour accélérer l’électrification, toujours en tenant compte de nos ressources humaines et financières ainsi que de notre capacité résiduelle électrique actuelle».

L'objectif de la STO est d'avoir une flotte de véhicules 100% électriques d'ici 2040.

Le projet d'électrification représente un investissement de 130 millions de dollars.