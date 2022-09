La Ville de Gatineau veut s'attaquer aux propriétaires qui laissent leurs bâtiments patrimoniaux à l'abandon dans le but de les démolir.

Le président du comité de démolition et du comité consultatif d’urbanisme, Mario Aubé, veut qu'une analyse soit faite, dans les plus brefs délais, sur les meilleures façons de protéger le patrimoine. L’objectif est de doter la ville d'une réglementation avec plus de mordant pour pouvoir agir contre les propriétaires récalcitrants.

La maison patrimoniale du 485, chemin d’Aylmer est un premier exemple de bâtiment qui sera démoli. Un autre dossier sur lequel le conseil municipal devra se prononcer prochainement est celui de la petite maison allumette au 207, rue Notre-Dame. Le bâtiment est justement visé par une demande de démolition.



Selon monsieur Aubé, le conseil municipal doit à tout prix revoir sa façon de faire sinon c'est le patrimoine de la ville qui en paiera le prix dans les années à venir.

« Est-ce qu'on nous propose d'aller devant les tribunaux, d'aller faire les travaux et refiler la facture ensuite de ça? J'aimerais que ce soit claire une fois pour toute parce que je suis tanné qu'on revienne tojours avec des cas de maisons patrimoniales abandonnées après 10-15 ans. L'ancien magasin général dans mon district de Masson-Angers, est un bâtiment patrimonial d'une centaine d'années. Il y a une fenêtre qui reste toujours ouverte. Je passe devant tous les jours et pluie pas pluie l'eau rentre. Qu'est-ce qui va lui arriver? Va-t-il s'effondrer comme la gare Masson? J'en veux plus de ça.»



- Mario Aubé, président du comité de démolition et du comité consultatif d’urbanisme et conseiller, district Masson-Angers

Les informations demandées par Mario Aubé à la direction de la Ville de Gatineau devraient être disponibles dans les prochains mois.