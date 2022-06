Trois des pires routes du Québec sont à Gatineau.

Le boulevard de la Gappe décroche, sans surprise, la première position du triste palmarès de CAA-Québec.



Le chemin Cook occupe quant à lui la 4e position du classement provincial, alors que la route 105 arrive au 10e rang.

En Outaouais, le chemin de Chambord et la rue Georges complètent le top 5.

«Maintenant que la phase du vote populaire est terminée, c’est au tour de CAA-Québec d’entrer en action, a indiqué l'organisation par communiqué. Dans les prochaines semaines, nous contacterons les autorités responsables des dix routes ciblées dans le palmarès pour les avertir d'une part, mais aussi pour leur offrir la possibilité d'indiquer les moyens qui seront pris pour améliorer ces tronçons. Ensuite, un suivi sera effectué, un peu plus tard dans l’année, afin de faire une mise à jour et ainsi savoir si les routes montrées du doigt ont été réparées ou si un plan de match a été établi.»

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, affirme prendre acte de ces résultats et se console d'avoir déjà entamé le travail.

« La bonne nouvelle, c'est qu'on a agi sur la Gappe, a-t-elle rappelé. On a fait une lichette et on est en train de préparer les travaux qui sont attendus en 2023. Je pense qu'il faut toujours s'améliorer , mais on a agi. Effectivement, ce n'est pas glorieux. »