Le coût pour un abonnement mensuel au transport en commun est plus cher à Gatineau que partout ailleurs en province.

Parmi six grandes villes étudiées, l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) du Québec a établi qu'il fallait débourser 105$ par mois pour obtenir ce laissez-passer à Gatineau en 2023.



« Le choix rationnel d’une personne qui est à faible revenu qui n’a pas accès à cet argent-là est de devoir payer à la semaine ou à la journée son transport en commun, ce qui veut dire payer beaucoup plus cher à la fin de l’année et avoir encore moins d’argent disponible. » - Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l’IRIS et co-autrice de l'étude

À titre comparatif, voici le coût d’un abonnement mensuel au transport en commun dans six grandes villes du Québec et la variation de ce coût entre 2022 et 2023 :