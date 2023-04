Le fils de l'ancienne vedette de la Ligue nationale de hockey (LNH) et actuel directeur général par intérim des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, a officiellement été évincé de son équipe de hockey universitaire.

L'Université Mercyhurst en a fait l'annonce lundi soir sur Twitter via le compte des Lakers, disant ne pouvoir commenter davantage la situation.

«Carson Brière a été retiré de l'équipe masculine de hockey sur glace de l'Université Mercyhurst. Mercyhurst ne peut pas commenter davantage à ce sujet», peut-on lire sur la publication.

Rappelons que Carson Brière avait été filmé le 11 mars dernier en train de pousser un fauteuil roulant vide dans l'escalier d'un bar en Pennsylvanie.

Le fauteuil appartenait à Sydney Benes, une personne handicapée qui était allée à la salle de bain du sous-sol de l'établissement avec l'aide d'amis.

I usually don’t post anything serious on my twitter but something happened Saturday night and just can’t stomach the thought of this kid getting away with it. In the video below is a @MercyhurstU student and is currently on the @HurstMensHockey team. Carson Briere. pic.twitter.com/kWWlEYEc7V