Le couperet est tombé et c'est finalement sur la rue d'Edmonton, dans le secteur de Hull, que sera construit le futur Centre hospitalier universitaire affilié de l'Outaouais.

Le quadrilatère choisi est celui où se trouve actuellement le poste de police du SPVG, ainsi que plusieurs commerces et entreprises.



Le ministre de la Santé, Christian Dubé, était de passage à Gatineau jeudi matin pour en faire l'annonce officielle.

« Nous franchissons aujourd'hui une étape majeure pour la construction de l'hôpital qui permettra d'améliorer l'offre de soins et services dans la région, a-t-il souligné. La population de l'Outaouais le mérite. Notre système de santé doit s'appuyer sur des infrastructures modernes et attrayantes pour viser l'excellence et l'efficacité, et le futur hôpital en sera un bel exemple. »

Rappelons que le nouvel hôpital de 600 lits regroupera toutes les spécialités, sauf la santé mentale. Son ouverture est souhaitée en 2030.

La « meilleure solution possible »

Le gouvernement Legault semble avoir réussi à trouver un compromis acceptable dans ce dossier, qui a fait couler beaucoup d’encre dans les derniers mois.

L'annonce de jeudi a suscité des réactions plutôt positives.

Il faut dire que le site, qui n'avait jamais encore été évoqué publiquement, répond à plusieurs préoccupations, notamment la proximité des autoroutes, du transport en commun et du centre-ville.

Le ministre régional, Mathieu Lacombe, s'est d'ailleurs félicité ce matin d'avoir réussi à trouver ce qu'il qualifie de « meilleure solution possible ».

« On arrive avec un site qui est un compromis, qui a tous les avantages du centre-ville sans les inconvénients, a affirmé le ministre. On arrive à ça parce qu'on a écouté les arguments, d'une part, et parce qu'on a respecté les besoins qu'on avait. Les soins de santé doivent demeurer la priorité. »

Des expropriations qui inquiètent

Plusieurs commerces et entreprises devront être expropriés pour faire de la place pour l’hôpital, ce qui soulève bien des questions et des inquiétudes.

Des démarches en ce sens ont déjà été entreprises et les autorités promettent de faire les choses dans les règles de l'art.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a d’ailleurs tenté de se faire rassurante jeudi matin.

« On est déjà en train de travailler sur un plan pour les accompagner et les relocaliser, si possible, dans nos parcs industriels existants, a-t-elle indiqué. L'accompagnement de la Ville de Gatineau ira jusque là, de leur proposer des terrains ou des options. »

743 employés municipaux, notamment du Centre de service et du Service de police de la Ville de Gatineau, devront également être relocalisés.