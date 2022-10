Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a témoigné mardi sur son rôle dans la planification des mesures à adopter pour l'accueil du «Convoi de la liberté» qui a occupé Ottawa en février 2022.

Le maire Watson a convenu qu'il y avait eu un certain flou concernant la préparation de la Ville d'Ottawa à accueillir les manifestants. «L’information n’était pas très claire. Personne ne savait vraiment combien de véhicules arrivaient, s’ils allaient rester très longtemps, quels étaient les plans. Le chef de police avait indiqué que le groupe était quelque peu désorganisé et que ses membres ne partageaient pas toute la même opinion», a-t-il déclaré.

M. Watson savait que les contestataires venaient de l'ouest, du centre et de l'est du Canada et qu'ils étaient notamment irrités par le port du masque. «C'était une affaire provinciale, mais ils étaient irrités et en avaient contre le fédéral», a-t-il mentionné.

Le maire a ajouté qu'aux moments précèdent les événements, il pensait que les manifestants n'allaient rester qu'un jour ou deux à Ottawa. «Il y a beaucoup de manifestants qui viennent dans notre ville et la police gère les situations, c'est la norme, a-t-il indiqué. À ma connaissance, on n’avait jamais eu, depuis les 20 ans où je suis à la fonction publique, de manifestation qui a duré plus que quelques jours.»

La commission, dirigée par Paul Rouleau, étudie l'utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d'urgence en février 2022 pour déclarer une urgence d'ordre public.

Plus de détails à venir.