Le marché immobilier continue sa dégringolade dans la région de Gatineau/Ottawa.

Pour le Grand Gatineau, les ventes de propriétés ont chuté de 30% en novembre comparativement à la même période un an plus tôt.



Il faut remonter à 2017 pour voir des chiffres semblables.

«Si on compare à ce qu'on a vécu ces deux dernières années, c'est sûr que c'est différent, c'est plus (au) ralenti, et c'est correct que ça le soit, car ce n'était pas normal. (Ce rythme) n'aurait pas pu soutenir un an, deux ans ou trois ans additionnels.»

- Roch St-Jacques, Président, Chambre immobilière de l'Outaouais

À Ottawa, les ventes ont atteint un creux pour l'année en cours avec une baisse de 42%.



Le prix médian des maisons se fixe à 420 000$ à Gatineau et à 680 000$ dans la capitale fédérale.