La mairesse de Gatineau, France Bélisle, s’en est prise au ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, lors d’un discours haut en émotions, lors du Sommet sur la fiscalité municipale.

Mme Bélisle accuse le ministre de ne pas faire son travail, particulièrement sur la question de l’itinérance et du manque de ressources, jeudi.

Pour illustrer son point, la mairesse a partagé une histoire qui lui a été racontée lorsqu’elle visitait un campement d’environ 80 itinérants dans sa municipalité.

Une femme sans domicile fixe âgée de 27 ans a été retrouvée dans le boisé alors qu’elle accouchait seule cet été. Un groupe de femmes s’est alors porté à son aide et a guidé les ambulanciers jusqu’à elle.

La Coopérative des paramédics de l'Outaouais a confirmé à Noovo Info un peu plus tard jeudi qu'un enfant est bel et bien né le matin du 29 juin dans un secteur boisé près du Gîte Ami de Gatineau. La mère (qui avait initialement été identifiée par la Mme Bélise comme une itinérante de 18 ans) et l'enfant ont été amenés «dans un état stable» à l'hôpital, a-t-on assuré.

«C’est quoi ça? Est-ce que c’est ça mon Québec de 2023?» s’est exclamée Mme Bélisle lors de sa prise de parole.

La mairesse a ensuite enchainé en expliquant le compte-rendu de sa discussion avec le ministre Carmant concernant cette même histoire. Selon Mme Bélisle, le ministre a été plutôt réticent à sa demande de ressources pour lui venir en aide.

«J'ai dit à Lionel Carmant: "je suis en train de faire votre job!"»



Une itinérante de 18 ans a accouché dans une forêt de Gatineau, affirme la mairesse @BelisleFrance



Elle torpille le ministre Carmant pour le manque de ressources#noovoinfo #polqc pic.twitter.com/KXFzFQA8f3 — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) September 7, 2023

En juillet dernier, le conseil municipal de Gatineau a réservé la somme de 5 millions de dollars afin de construire une installation pérenne pour les personnes itinérantes.

«Je le fais parce que quand je rentre chez nous et je me démaquille, je veux me regarder en pleine face et me sentir bien. Mais je vous le dis, je suis en train de faire votre job, M. Carmant, parce que c’est vous qui devriez investir là-dedans», a-t-elle fustigé.

La mairesse a également fait la demande au ministre de recevoir des psychiatres pour venir en aide aux personnes itinérantes.

Une sortie «injuste», selon le ministre

Plus tard en après-midi, le ministre Carmant s’est adressé aux médias sur le sujet, indiquant qu’il était «extrêmement déçu» de la sortie de la mairesse de Gatineau.

«Soyons clairs, depuis le début, j’appelle à tout le monde d’être collaboratif. Et il n’y a pas une sortie comme ça qui va aider à sortir une personne de l’itinérance», a-t-il répliqué devant les journalistes.

De plus, M. Carmant dit avoir demandé à la municipalité de lui fournir un lieu et un organisme communautaire pour collaborer afin d’en faire un refuge. Toutefois, Gatineau a été incapable de trouver un organisme. Pour ce qui est de l’installation que la municipalité finance, le ministre précise qu’il s’agit de logements de transition et que le gouvernement viendrait «soutenir».

Voyez la réplique du ministre Lionel Carmant dans la vidéo:

«J’invite tous les maires à baisser le ton», répond-il, appelant encore une fois à leur collaboration.

À l’approche de l’hiver, le ministre n’écarte pas la possibilité de revenir avec une aide d’urgence pour les refuges sans attendre la mise à jour économique de l’automne.