Le nouveau maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, doit déjà défendre l'une de ses décisions, soit celle d'embaucher une firme qui emploie l'ancien grand patron d'OC Transpo pour régler les problèmes du train léger.

La ville a en effet récemment fait appel à l'entreprise STV pour surveiller de près les travaux d'entretien mené par le Groupe de transport Rideau.



Or, John Manconi occupe maintenant le poste de vice-président principal de cette firme, lui qui avait quitté OC Transpo en septembre 2021.

Services perturbés

Les services du train léger seront d'ailleurs encore perturbés mardi matin à Ottawa, et ce, pour un sixième jour consécutif.

Rappelons que seuls des services sont disponibles pour l'instant entre les stations du Pré Tunney et de l'Université d'Ottawa du côté ouest et entre les stations Blair et Tremblay dans l'est.

Des navettes d'autobus plus nombreuses seront mises sur les routes pour remplacer les trains dans le secteur touché.

