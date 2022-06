Ce sera finalement au prochain conseil municipal d'Ottawa de trancher dans le dossier du redéveloppement du parc Lansdowne.

Les élus ont approuvé mercredi une dépense de huit millions de dollars, entre autres pour des appels de contrats, mais le vote final sur le projet de 332,5 millions de dollars aura lieu après les élections municipales prévues cet automne.

Le projet pourrait d'ailleurs devenir un enjeu important dans la campagne électorale.

Plusieurs conseillers accusent toutefois la ville de vouloir aller trop vite dans ce dossier, dont le conseiller Shawn Ménard, qui a proposé une motion pour ralentir le processus, motion qui a été rejetée.

«Ce qui nous est proposé en ce moment, ce sont des approbations importantes, a-t-il affirmé. Cela permettrait d'approuver la stratégie financière et le modèle d'entreprise. Cette décision approuverait et déléguerait le pouvoir du directeur municipal de renégocier les termes et conditions du partenariat. Elle approuve une autorisation budgétaire de 332,5 millions de dollars. Elle dépense les 8 millions de dollars. Elle approuve l'objectif de 10 % de logements abordables. Elle approuve les prochaines étapes du réaménagement du parc urbain et du domaine public. C'est mettre la charrue avant les bœufs et ce n'est pas comme ça que les choses se font dans cette ville. C'est mal ce qui se passe ici et je pense que nous savons que c'est mal.»

Le maire Jim Watson est de ceux qui ont voté contre la motion du conseiller Ménard.

«Le problème avec le parc Lansdowne, c'est qu'au cours des 35 dernières années, les conseils successifs ont refusé de prendre une décision audacieuse pour améliorer cette infrastructure, a-t-il déclaré. Nous devons aller de l'avant. Cette motion est très claire. Elle tue le projet. Il y a un petit groupe de personnes qui souhaitent ardemment que Lansdowne échoue. Si cette motion aboutit, je pense que nos partenaires vont légitimement s'en aller.»

Rappelons que le projet Lansdowne 2.0 prévoit notamment le remplacement des gradins du côté nord du stade de la Place TD, ainsi que la construction d'un nouveau centre d'événements pouvant accueillir 5500 personnes, incluant un nouvel aréna.

À plus long terme, trois tours jumelant logement et espaces commerciaux s'ajouteront. L'ensemble du projet devrait être complété en 2029.

Avec des informations de CTV