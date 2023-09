Le plus grand festival d'Halloween au Canada débarque ce vendredi à Ottawa.

L'événement Citrouilles au clair de lune se tiendra jusqu'au 31 octobre au parc Wesley-Clover du secteur Nepean.



Les visiteurs marcheront au milieu de plus de 6 000 citrouilles sculptées à la main et animées de musique, de lumières et d'effets spéciaux.

Les fruits orangés se transforment ainsi en personnages classiques de l’Halloween, en dinosaures, ou en icônes du cinéma et de la culture pop.

Une sculpture qui retiendra certes l’attention des petits et grands est un dragon de 12 mètres entièrement composé de citrouilles.

«Nous avons sélectionné un ensemble de citrouilles étonnantes (...) afin de créer une expérience inoubliable.» - Christine Griffin, Directrice des opérations, Citrouilles au clair de lune

Outre Ottawa, ce spectacle se déroule aussi simultanément à Milton (Ontario), Calgary et Edmonton (Alberta), ainsi que Burnaby (Colombie-Britannique)



Pour de plus amples renseignements ou pour des billets, visitez le site web de l’événement.