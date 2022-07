Le port du masque, bien qu’il ne soit plus obligatoire, est à nouveau recommandé à Ottawa, particulièrement dans les grands événements comme le Bluesfest.

Santé publique Ottawa demande aux festivaliers de se protéger, même lors d’événements extérieurs, alors qu’on assiste à une remontée des cas de COVID-19 dans la capitale.

«En raison des niveaux élevés de COVID-19, il est fortement recommandé de porter un masque dans les espaces publics intérieurs et les rassemblements extérieurs bondés, a écrit Santé publique Ottawa sur Twitter. Si vous participez à un événement ou un festival d'été ce week-end (#RBCBluesfest2022), veuillez utiliser vos couches de protection. Se faire booster, même si vous avez été infecté par le COVID, peut vous aider à vous protéger contre de futures infections et complications.»

