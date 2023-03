Le prix moyen d'une maison a chuté de 130 000$ en un an à Ottawa.

Selon les plus récentes statistiques de la Chambre immobilière locale, le coût moyen d'acquisition d'une résidence en février était de 708 968$.



Or, il s'agit d'une diminution de 15% par rapport au prix moyen de février 2022 qui s'établissait à 837 517$.

Il s'agit de la plus importante baisse au cours de la dernière année.

Un total de 855 unités, soit 633 maisons et 222 condos, ont été vendues dans la capitale fédérale en février contre 1 411 un an plus tôt.

Le prix moyen d'un condo s'établit lui à 410 927$, une baisse de 12% comparativement au prix moyen d'il y a un an qui se fixait à 466 682$.

Avec des informations de CTV News et de La Presse canadienne