Le quartier général de la police de Gatineau ne sera pas construit sur les terrains de l'aréna Robert-Guertin.

Le conseil municipal a rejeté mercredi cette option.



Déçue du résultat, la mairesse France Bélisle s'est tout de même réjoui qu'une décision ait finalement été prise dans ce dossier.



«Je suis quand même fière qu'on en vienne à un consensus pour un site parce que l'ultime priorité pour moi est d'être capable de se mettre en mouvement pour développer un quartier général de police au nom de la sécurité.»

Tout indique maintenant que le site privilégié se trouverait sur le boulevard de la Technologie, non loin du boulevard des Hautes-Plaines.

Un endroit qui n'est pas optimal aux yeux du chef de police Luc Beaudoin, mais qui peut tout de même faire l'affaire dans les circonstances.



«Le site sélectionné en conclusion, on le regarde, il est fonctionnel. On va devoir adapter le déploiement de nos effectifs, mais on va être capable de travailler avec ce site-là»

Le conseil municipal devrait statuer une fois pour toute sur la question le 21 mars prochain.