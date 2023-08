Le service 2-1-1 est désormais disponible à Gatineau.

Cette ligne téléphonique offre un complément aux lignes 3-1-1 et 8-1-1 en permettant de diriger la population vers les bonnes ressources sociocommunautaires locales.



Ce service, gratuit et confidentiel, est disponible en tout temps via Internet, ainsi que par téléphone (8h à 18h), et ce, dans 200 langues.

La Ville de Gatineau et Centraide Outaouais collaborent afin d'offrir ce service, en partenariat avec le Centre de Référence du Grand Montréal.

«Ce service revêt une grande importance, car il nous permettra de suivre l'évolution des besoins sociaux et de déterminer les ressources manquantes pour y répondre.» - France Bélisle, Mairesse, Ville de Gatineau

Rappelons que la ligne 2-1-1 a été offerte à l'ensemble de l'Outaouais de décembre 2020 à décembre 2021.