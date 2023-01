Le site web de la LCBO a été attaqué, si bien que des données personnelles de clients pourraient avoir été subtilisées par des pirates informatiques.

La société d'État ontarienne a indiqué qu'elle enquêtait sur un incident informatique qui a mis en panne cette semaine son site web et son application mobile.



Les consommateurs qui ont ainsi fourni des renseignements personnels via ces plateformes entre les 5 et 10 janvier pourraient s'être faits voler leur identité, leurs adresses personnelles ou de courriel et des informations en lien avec leurs cartes de crédit.