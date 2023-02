Le soufflage de la neige à Gatineau devrait être terminé d'ici vendredi en fin de journée.

Plus de 60% du travail avait déjà été effectué mercredi sur les rues locales de la ville.



Le conseiller municipal responsable du déneigement, Mario Aubé, se dit satisfait des résultats.



«On sent que le travail est fait et, visuellement, les gens le voient aussi. Ça prend un certain temps pour déneiger les rues. Il faut quand même donner le temps aux équipes de faire (le travail).»

La Ville de Gatineau compte environ 600 kilomètres de rues locales.