Le taux de chômage a augmenté de 0,6% en février dernier en Outaouais.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, l'indice régional a subi la plus forte hausse au Québec, à égalité avec la région de la Capitale-Nationale.

Il se fixe maintenant à 4%, de pair avec la moyenne provinciale.



L'Outaouais a perdu 4 600 emplois en l'espace d'un mois, soit la plus importante perte à travers la province.

Pour l'ensemble de la province, Statistique Canada a observé que l'emploi était resté stable au Québec le mois dernier. Quelque 15 500 emplois y sont disparus et le taux de chômage a grimpé de 0,2 point à 4,1 %.

L'agence a précisé que le taux de chômage dans la région métropolitaine de Québec s'était établi à 1,9 %, soit le taux le plus faible de toutes les régions métropolitaines de recensement au Canada.

Et au Canada ?

L'emploi au Canada a légèrement augmenté le mois dernier, après que le rapport de janvier sur le marché du travail a fait sourciller les économistes qui anticipaient son ralentissement cette année.



Dans son enquête sur la population active publiée vendredi dernier, Statistique Canada a indiqué que l'économie avait créé 22 000 emplois en février, soutenue par une hausse de l'emploi dans le secteur privé.

L'agence fédérale a ajouté que le taux de chômage du pays s'était maintenu à 5 %, restant près de niveaux record.

À lire également : Le nombre d'employés salariés est en hausse au Canada

La majeure partie des gains d'emplois ont été réalisés dans les soins de santé et l'assistance sociale, les administrations publiques et les services publics. Pendant ce temps, des emplois ont été perdus dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien.

Avec des informations de La Presse canadienne