Le tourisme à Ottawa devrait récupérer plus rapidement des contrecoups de la pandémie et de l'inflation que le reste de la province vu sa situation géographique et son offre variée.

Le tourisme de loisirs remonte déjà la pente depuis quelques mois, mais reste aussi à récupérer les voyages de groupes et les congrès.



«Quelques projections suggèrent que, pour Ottawa, l'année prochaine ou 2024 (seront) les années où les revenus remonteront au niveau de 2019.»

- Catherine Callary, Vice-présidente au développement, Tourisme Ottawa



Un rapport préparé conjointement par la Chambre de commerce et l'Association de l'industrie touristique de l'Ontario prévoit un retour aux chiffres prépandémiques en 2025 pour l'ensemble de la province.



L'industrie ne génère actuellement que 64% des revenus engendrés avant la pandémie en 2019.