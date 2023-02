Les essieux des wagons du train léger d'Ottawa représenteraient toujours un danger pour la sécurité des usagers.

Ce constat émane d'un rapport préparé par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST).



Selon l'organisme, ces pièces demeureront un risque potentiel tant et aussi longtemps qu'OC Transpo et le Groupe de transport Rideau ne solutionneront pas ce problème.



On se rappellera que cette défaillance a été à l'origine de déraillements en août et septembre 2021 et qu'un autre a été évité de justesse en juillet dernier grâce à la vigilance d'un conducteur.

OC Transpo soutient toutefois que le train léger est sécuritaire.

«Après avoir révisé la lettre (du Bureau de la sécurité des transports du Canada), OC Transpo et le Groupe de transport Rideau peut confirmer que toutes les mesures renforcées du système de sécurité en place s'harmonisent avec les suggestions du BST.»

- Renée Amilcar, Directrice générale, Service de transports en commun, Ville d'Ottawa