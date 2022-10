La vice-présidente de la Société de transport de l'Outaouais (STO), Bettyna Bélizaire, estime qu'une mise au point est nécessaire en ce qui a trait au projet de tramway dans l'ouest de Gatineau.

La conseillère municipale d'Action Gatineau n’est pas prête à abandonner le projet et s'est dite surprise d’apprendre dans les médias qu’on le remettait en question.



«J'aurais aimé qu'on informe les élus et le C.A. de la STO avant de parler aux journalistes. Pour moi, c'est pas la façon la plus productive de travailler.»

La représentante du district du Plateau est toutefois consciente que le tramway est une solution à long terme et qu'il faudra des mesures concrètes d'ici là pour désengorger l'ouest de la ville.



«Il y a un stress sur le transport en ce moment dans le Plateau. C'est comme une souricière (...) et avec le retour progressif au travail, on a beaucoup plus d'embouteillages.»

Parmi les solutions à l'étude, notons l'élargissement du boulevard du Plateau et le réaménagement de l'intersection des boulevards Vanier et des Allumettières.