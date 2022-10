Le transport en commun à la demande est maintenant disponible dans les secteurs de La Pêche, Cantley, Chelsea et Val-des-Monts.

Ce nouveau service propose des horaires et trajets flexibles, en plus du réseau d'autobus régulier de Transcollines.



«Avec une combinaison de circuits fixes et de transport à la demande, on est à même de rencontrer ces objectifs-là de flexibilité, donc d'avoir un service qui est plus près des besoins variés des usagers.»

- Benoit Legros, Directeur de la planification et du développement, Transcollines



Une période d'essai gratuite sera même offerte tous les samedis et dimanches d'ici la fin de l'automne.



Séance d'information

L'organisme participait mercredi soir à une séance d'information avec les citoyens de Cantley.

Rappelons qu'une majorité d'élus a rejeté le 11 octobre dernier le paiement de la quote-part de la municipalité pour ce service sous prétexte d'un trop faible achalandage.



Le maire, David Gomes, a toutefois utilisé son droit de veto pour renverser la décision jusqu'à la prochaine séance du conseil.