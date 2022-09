En Ontario, tous les adultes sont admissibles, à compter de lundi, aux doses de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19.

Les doses étaient auparavant réservées à certains groupes plus vulnérables, notamment les aînés et les travailleurs de la santé.



Pour obtenir votre dose de rappel, il vous suffit de prendre rendez-vous via le portail provincial pour la vaccination contre la COVID-19.

« Avec le début de la saison des maladies respiratoires de l’automne et de l’hiver, il est particulièrement important de s’assurer que les gens restent à jour avec leurs vaccins, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Les vaccins contre la COVID-19 et les doses de rappels sont le meilleur outil pour que les gens restent en bonne santé et n’aient pas à se rendre à l’hôpital, et pour que l’économie de l’Ontario reste ouverte lorsque le temps se refroidit et que les gens passent plus de temps à l’intérieur. »

Rappelons que le vaccin bivalent cible à la fois la souche originale du virus et le variant Omicron.

« Le rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 offre une meilleure protection contre les variants de la COVID-19 qui circulent actuellement en Ontario, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Nous savons également que la vaccination de votre enfant améliore sa réponse immunitaire à l’infection par la COVID-19 et réduit la possibilité de maladie grave et d’hospitalisation ainsi que les symptômes post-COVID-19. »