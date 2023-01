Les chambres de naissance TARP promises depuis près d'une décennie ne verront finalement pas jour à Gatineau.

Le Centre de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) a confirmé lundi qu'il remettait à plus tard son projet de chambres destinées au travail, à l'accouchement, à la récupération et au post-partum (TARP).



32 chambres du genre devaient être aménagées à l'hôpital de Gatineau, mais le CISSSO préfère garder le projet pour le futur centre hospitalier universitaire régional.