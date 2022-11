Les contribuables d'Ottawa paieront plus de 660 000$ en indemnités de départ au maire Jim Watson et aux 10 ex-conseillers qui ne siégeront plus au conseil municipal.

La Ville d'Ottawa offre en effet un mois de salaire comme allocation de transition par année de service aux anciens élus, jusqu'à concurrence de six mois.



Jim Watson aura droit à lui seul à près de 100 000$, tandis que la plupart des ex-conseillers toucheront environ 55 000$.