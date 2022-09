Les cours reprendront jeudi selon l'horaire habituel à l'École secondaire Mont-Bleu de Gatineau.

Le nettoyage des lieux a été complété et des tests de qualité de l'air ont été effectués afin d'assurer la santé et la sécurité des élèves et du personnel.



Seuls des travaux dans les locaux administratifs de l'établissement devront être terminés au cours des prochains jours.

Rappelons que l'Immeuble Asticou qui loge l'École secondaire Mont-Bleu a été fermé au cours des deux derniers jours en raison d'actes de vandalisme survenus dans la nuit de lundi à mardi.