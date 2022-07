Une zone de contrôle des véhicules à moteur sera mise en place dès mercredi matin au centre-ville d'Ottawa, en prévision de la Fête du Canada.

L'objectif est d'empêcher une deuxième occupation de la capitale par des manifestants associés au «convoi de la liberté».

La circulation automobile n'est pas interdite dans le périmètre, mais les véhicules prenant part à toute forme de manifestation ne seront pas autorisés.

«Le droit de tenir des manifestations légitimes et pacifiques sera toujours protégé, a indiqué le Service de police d’Ottawa. Nous ne permettrons pas que se reproduisent les conditions qui ont abouti aux manifestations illégales de février dernier. Pour élaborer notre plan, nous mettons en pratique les leçons tirées à la lumière des manifestations illégales ainsi que celle de « Rolling Thunder » et autres manifestations connexes. À la demande de la Ville, nous allons maintenir une approche interdisant les manifestations axées sur les véhicules au sein de lieux d’importance nationale et leurs alentours.»

La zone de contrôle sera en place au moins jusqu'à lundi. Des fermetures de rues sont également à prévoir vendredi pour la Fête du Canada.

«Il y aura d’importantes fermetures routières et une considérable augmentation de la présence policière, a indiqué le Service de police d’Ottawa. Nous allons faire appel à des renforts empruntés à plusieurs services de police. Une équipe de planification des opérations, dont les activités comprennent la recherche du renseignement, est à l’œuvre depuis plusieurs semaines déjà.»

