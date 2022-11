Les hôpitaux d'Ottawa se disent prêts à accueillir des enfants dans le but de donner un coup de pouce au Centre hospitalier pour enfants de l'Est ontarien (CHEO) vu le nombre inégalé de cas de virus respiratoires chez les plus jeunes.

L'hôpital Montfort, l'hôpital d'Ottawa et l'hôpital Queensway-Carleton sont au nombre des centres hospitaliers participants à cet effort collectif.



Le CHEO s'est vu dans l'obligation d'ouvrir une deuxième unité de soins intensifs pédiatriques il y a une semaine pour répondre à la forte demande.



Cette réalité entraîne la réaffectation du personnel de l'hôpital et le report de certaines chirurgies.