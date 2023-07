La police d'Ottawa a répondu à plus d'une vingtaine de cas présumés de surdoses durant le week-end.

Les agents ont dû se déplacer à 19 reprises à cet effet uniquement durant la journée du samedi 8 juillet 2023.



Ce nombre élevé de déplacements a poussé les autorités à sonner l'alarme.

«Nous avons vu un nombre élevé de surdoses suspectées ou signalées ce week-end. La police a répondu samedi à 19 surdoses présumées sur une période de 24 heures. Ce matin, trois autres surdoses suspectes ont été signalées», peut-on notamment lire dans une publication via les réseaux sociaux.

