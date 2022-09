Les mises en chantier résidentielles ont continué de progresser en août dans le Grand Gatineau.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), elles ont bondi de 35% comparativement à la même période un an plus tôt.



La SCHL a recensé 89 nouvelles mises en chantier le mois dernier, comparativement à 66 en août 2021.



Gatineau est la seule des principales régions métropolitaines de la province à avoir enregistré une hausse des mises en chantier résidentielles depuis le début de l'année avec un total de 2 548, soit une hausse de 34%.