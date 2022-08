Les morts par surdoses ne s'estompent pas en Outaouais.

Pas moins de 27 personnes sont décédées de cette façon dans la région depuis le début de l'année.



Bien que ces statistiques soient similaires à celles observées depuis le début de la pandémie de COVID-19, elles indiquent aussi que l'Outaouais manque de ressources à ce chapitre.

«On est un peu à rebours. Si on avait pu être un peu plus en prévention et moins en réaction face à la hausse des surdoses, c'aurait été vraiment mieux. Il reste toutefois beaucoup de chemin à faire si on veut vraiment arriver à une prévention des surdoses qui touche un peu à tous les niveaux de la problématique.»

- Janick Allyson Coordonnatrice de projets, Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO)

Plusieurs activités seront tenues mercredi soir au Gîte Ami à l'occasion de la journée internationale de prévention des surdoses.

Divers bâtiments de la ville seront aussi illuminés en mauve à la mémoire des personnes décédées.