Louis Robitaille ne dirige plus les Olympiques de Gatineau.

L'organisation en a fait l'annonce dans un communiqué de presse mardi après-midi.



Robitaille était au commande du club depuis trois saisons. Il lui restait encore une année à son contrat.



« À la suite de discussions, les deux parties ont décidé qu’il était temps de passer à autre chose. Nous aimerions remercier Louis pour ses trois années passées avec l’organisation, son travail acharné et surtout son implication dans la communauté afin de bien représenter l’organisation des Olympiques de Gatineau. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour son avenir», a déclaré la direction des Olympiques de Gatineau.

Merci pour tout Louis! 🖤



Thanks for everything Louis! 🤍#goOLgo♠️ pic.twitter.com/SQs1JVBq0m