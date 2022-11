Les résidents de Chelsea doivent faire bouillir leur eau avant de la consommer, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Un avis préventif d'ébullition d'eau est en vigueur depuis 8h ce matin, alors que la ville doit procéder au changement d'une pièce de la conduite principale de son réseau d'aqueduc



La population devra faire bouillir l'eau, à gros bouillons, au moins une minute, et ce, jusqu'à avis contraire.

« Afin d’assurer un approvisionnement stable et constant, les résidents touchés devront réduire leur consommation en eau potable, a indiqué la municipalité sur son site Internet. Notez qu’il sera possible durant cette période d’observer une eau brouillée et une baisse de pression de l’eau dans tout le réseau. »

Les résidents seront avertis par courriel et via les pateformes de la municipalité de la levée de l'avis.