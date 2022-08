La Table agroalimentaire de l’Outaouais invite les résidents de la région à faire une transition progressive vers une alimentation de plus en plus locale.

Ils pourront d'ailleurs relever le Défi 100% local et se fixer des objectifs dans trois catégories d’actions, soit cuisiner, s’approvisionner et produire sa nourriture.



«L'achat local, c'est important parce que c'est une manière de montrer aux producteurs et aux entreprises que la population est capable de se mettre ensemble pour faire des actions concrètes pour les supporter.»

- Ariane Provencher, Chargée de projets, Table agroalimentaire de l’Outaouais

En plus d'être simple, ludique et accessible à tous, le Défi 100% local propose des outils et astuces, ainsi qu'un concours aux participants.