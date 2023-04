Les surdoses sont toujours bien présentes à Gatineau.

Bien que les chiffres ne soient pas encore officiels pour 2023, les services d'urgence répondraient à plus d'appels d'intoxication par des drogues toxiques que par les années passées.



En 2022, 45 personnes avaient d'ailleurs perdu la vie à cause de surdoses seulement sur le territoire de Gatineau.

«Ce sont des chiffres parfaitement évitables, complétement irrationnels. Ce sont des citoyens qu’on ne devrait pas perdre à la suite d’une surdose accidentelle. Il faut faire quelque chose.» - Janick Allyson, Coordonnatrice de projets, Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO)

Contrairement à la croyance populaire, près des deux tiers des personnes décédées de surdoses l'an dernier avaient des emplois, des logements et des familles.



Le Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais tiendra mercredi une journée d’actions avec la population et ses partenaires pour entretenir les discussions et les réflexions.

Une marche en hommage aux dizaines de vies perdues à cause de la crise des drogues toxiques est aussi à l’horaire.