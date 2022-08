Le week-end n'a pas été de tout repos dans les salles d'urgence d'Ottawa, du moins celles qui étaient ouvertes.

La fermeture de nuit de l'urgence de l'Hôpital Montfort, en raison d'un manque d'infirmières, s'est notamment répercutée sur les autres établissements de santé de la capitale, qui ont été débordés tout le week-end.



L'Hôpital d'Ottawa a d'ailleurs lancé un appel à la patience sur Twitter, alors que le volume de patients et que les temps d'attente étaient beaucoup plus élevés.

« En raison des récentes fermetures de services d'urgence dans notre région, les services d'urgence de l'Hôpital d'Ottawa connaîtront probablement un nombre de patients plus élevé que d'habitude, ce qui entraînera des temps d'attente beaucoup plus longs, a fait savoir l'établissement. Nous savons à quel point cela peut être inquiétant pour les patients, et que l'attente peut être longue, fatigante et difficile. Sachez que nos équipes continueront de travailler aussi fort que possible pour fournir des soins à tous ceux qui en ont besoin. »

L'urgence de l'Hôpital Montfort devrait rouvrir normalement aujourd'hui, ce qui devrait permettre à la situation de se stabiliser.

We know how concerning this can be for patients, and that the waiting can feel long, tiring and difficult.



Please know that our teams will continue working as hard as they can to provide care for everyone in need. [2/4]