Le débat entourant le port obligatoire du masque dans les écoles reprendra ce soir au Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton.

La rencontre, qui débute à 18h, se tiendra cette fois en mode virtuel pour éviter tout débordement.



Mardi soir, des policiers ont dû intervenir lors de la réunion des commissaires après que les esprits se soient échauffés.

« Les réunions publiques sont une partie importante du processus démocratique et pour qu'elles soient réussies, tous les participants doivent se sentir respectés par les autres participants et être respectueux d'eux, a indiqué le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton. Malheureusement, cela n'a pas été le cas mardi soir et c'est une chose à laquelle nous devons tous réfléchir. Au cours des deux dernières années, cette communauté a connu une incertitude, une adversité et des changements considérables. Les gens se sentent passionnés, frustrés, anxieux et en colère sur toute une série de questions. En conséquence, nous avons constaté une polarisation accrue sur les questions et une capacité réduite à écouter et à apprendre les uns des autres. »

Rappelons que les administrateurs devront voter sur une motion qui rendrait le port du masque obligatoire pour tous les élèves et le personnel du plus grand conseil scolaire de la région.