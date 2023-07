Les agents du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont arrêté deux jeunes hommes de 19 ans relativement à l’homicide survenu plus tôt cette semaine.

«Les suspects ont été arrêtés par le groupe d’intervention du SPVG à l’Agora située dans le secteur de Hull à Gatineau», précise un communiqué transmis par les autorités.

La victime, Jano Gravelle, âgé de 58 ans, n’était pas connue des milieux policiers. «À ce moment de l’enquête, rien ne laisse croire que la victime connaissait le meurtrier et son complice», précise le SPVG.

Les deux hommes arrêtés, des résidents de la ville de Gatineau, seront rencontrés par les enquêteurs plus tard vendredi et devraient comparaître samedi pour faire face «à diverses accusations en lien avec l’homicide et leurs rôles respectifs dans les événements.»

L'assassinat par arme à feu est survenu en plein jour, mercredi, au coeur du secteur de Hull, près du Lac-Leamy.

Les policiers gatinois ont été appelés à intervenir après un appel à la centrale 9-1-1 vers 14h45 indiquant que des coups de feu avaient été tirés et qu’un homme était blessé près de l'intersection des boulevards Saint-Joseph et Montclair.

Avec des informations de la Presse canadienne