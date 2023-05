Des accusations de meurtre ont officiellement été déposées jeudi en lien avec le décès d'un septuagénaire survenu mardi soir dans une tour à logements du croissant Carousel à Ottawa.

Ahmed Ismail, un Ottavien de 44 ans, devra répondre à des accusations de meurtre au deuxième degré.



La victime, William Bryant, 74 ans, aurait été tué par arme blanche.

Selon certaines sources, les deux hommes se connaissaient, mais la nature de leur relation n'a pas été précisée par les autorités.

Il s'agissait d'un sixième homicide à survenir dans la capitale fédérale en 2023.



The Homicide Unit is investigating a suspicious death that occurred Tuesday evening in the 2700 block of Carousel Crescent.



Officers located a 74-year-old man, deceased.



At approximately 12:00 pm today, a person was arrested.https://t.co/2D9xTKhpgy#ottnews #ottnouvelles pic.twitter.com/XixKSUtFOO