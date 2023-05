La police d'Ottawa enquête sur un meurtre survenu mardi soir dans la secteur Gloucester.

Les forces de l'ordre ont été appelés vers 18h15 dans une tour à logements du croissant Carousel, situé non loin du chemin Hunt Club et de la rue Bank.



Un homme de 74 ans y a été découvert sans vie.



Un suspect a été arrêté mercredi midi en lien avec cette affaire.

The Homicide Unit is investigating a suspicious death that occurred Tuesday evening in the 2700 block of Carousel Crescent.



Officers located a 74-year-old man, deceased.



At approximately 12:00 pm today, a person was arrested.